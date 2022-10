あのマリオやクッパが登場するアニメ映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」の予告編がついに公開、2023年4月28日ロードショー予定

・関連記事

任天堂の「スーパーマリオブラザーズ」がまさかのアニメーション映画化と報じられる、製作はあのミニオンズのスタジオ - GIGAZINE



映画版「スーパーマリオブラザーズ」の公開日が決定 - GIGAZINE



実写映画版スーパーマリオでカットされた幻の未公開シーンが26年ぶりに発掘される - GIGAZINE



「スーパーマリオブラザーズ」の知られざる事実30個 - GIGAZINE

2022年10月07日 05時20分00秒 in 動画, アニメ, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.