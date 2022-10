Amazonが「倉庫での危険を軽減するように命じた労働当局の命令は憲法違反」と訴える

Amazon sues Washington state over warehouse safety order • The Register https://www.theregister.com/2022/10/05/amazon_sues_washington_citation/ Amazon sues Washington's labor agency over alleged hazards | AP News https://apnews.com/article/technology-business-new-york-lawsuits-washington-4b207b1ec0c9dd387bee54ac5be4554a ワシントン州労働産業局は、ワシントン州にあるAmazonフルフィルメントセンターを検査し、2022年3月に「安全規則に対する深刻な故意の違反があった」と主張し、6万ドル(約870万円)の罰金を科すと同時に、職場の安全性を改善する計画を実行するように命令しました。当局は、速いペースで荷物を持ち上げたり運んだりする作業が従業員のケガにつながる可能性があると指摘しています。

2022年10月07日 07時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

