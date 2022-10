メキシコの汚職や人権侵害を報じるジャーナリストのスマホがスパイウェア「Pegasus」に感染していた新たな証拠が見つかる

メキシコ国内で公務員の汚職を報じていたジャーナリストや人権活動家のスマートフォンに、本人の気付かないうちにスパイウェアの「 Pegasus 」がインストールされていたことがわかりました。感染経路は明らかになっていませんが、政府組織が関わっていたとする見方もあります。 Ejercito Espía - Ejército Espía https://ejercitoespia.r3d.mx/ New Pegasus Spyware Abuses Identified in Mexico - The Citizen Lab https://citizenlab.ca/2022/10/new-pegasus-spyware-abuses-identified-in-mexico/ メキシコのデジタル著作権団体であるRed en los Defensa de los Derechos Digitales(R3D)の調査により、2019年から2021年にかけて、ジャーナリストや人権活動家のスマートフォンにPegasusが感染していたことが明らかになりました。

2022年10月03日 19時20分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1p_kr

