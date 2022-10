なんと2年間に渡ってインターネットが遮断され600万人が被害を受け続けているとんでもない国がある

現代人の生活はインターネットに大きく依存しており、インターネットに接続できない状況に陥ると家族や職場との連絡が困難になったり、SNSや動画共有サービスなどの娯楽へのアクセスが不可能になったりと多様な問題が生じます。このため、インターネットの接続はなるべく安定していることが求められますが、エチオピア北部のティグライ州では州全体が2年間にわたってインターネットから遮断されており、600万人もの人々がインターネットに接続できない状態が続いています。 Six million silenced: A two-year internet outage in Ethiopia | Context https://www.context.news/digital-rights/six-million-people-in-the-dark-tigrays-two-year-internet-outage ティグライ州では2020年11月にティグライ人民解放戦線(TPLF)とエチオピア政府間の武力衝突が起きて以降、記事作成時点でも紛争状態が続いており、外務省からもティグライ州が危険レベル4に 指定 されるなど緊張状態が続いています。 上記の紛争が続く中、エチオピア政府は「暴力を抑制する」という名目でティグライ州をインターネットから遮断し、記事作成時点でもインターネット接続は復旧されていません。このため、ティグライ州に住む約600万人の住民は2年間にわたってインターネットへのアクセスを封じられています。

2022年10月03日 20時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

