全長16kmで地平線を実感できる直線道路「猿払村道エサヌカ線」を走ってみた

・関連記事

Windows XPの壁紙になった草原は現在はこんな感じになっている - GIGAZINE



WindowsXPのあの「草原」壁紙はCGではなく、なんと現実に存在するリアル風景だった - GIGAZINE



徹底的に360度フロントカメラ・163度広角カメラの2台でカバーするドライブレコーダー「DRV-C770R」レビュー、ぶつかった時の振動の強さや方向まで記録可能 - GIGAZINE



2022年10月02日 23時59分00秒 in 乗り物, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.