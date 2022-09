ファミコンで動作するGUI付きOS「NESOS」が爆誕

・関連記事

マインクラフトをファミコンのエミュレーターにしてしまった猛者が登場 - GIGAZINE



ファミコンのテトリスで生まれた新テクニック「ローリング」により世界記録が爆誕 - GIGAZINE



日本と海外で「スーパーマリオブラザーズ2」が違う理由とは? - GIGAZINE



約7300万円で未開封の「スーパーマリオブラザーズ」が落札、ゲームの「史上最高落札額」を大きく更新 - GIGAZINE



任天堂の厳しいコピーガードを破ろうとしたメーカーの挑戦とは? - GIGAZINE



2022年09月30日 11時06分00秒 in ソフトウェア, ゲーム, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.