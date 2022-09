世界最大級のポルノサイト・Pornhubの公式Instagramアカウントが永久BANされる

・関連記事

VisaとMastercardがPornhubを運営する「MindGeek」広告部門との関係を一時停止 - GIGAZINE



「VisaはPornhubによる児童性的虐待コンテンツの収益化を支援したと推測可能」と連邦判事が裁定、Visaは訴訟に直面することに - GIGAZINE



DMMでMastercardが利用不可に、2022年7月29日から - GIGAZINE



アダルト産業を実質的に規制しているのは政府や国際条約ではなく「クレジットカード会社」だという指摘 - GIGAZINE



アダルトサイト・PornHub上でウクライナとロシアの人々が反戦を唱える - GIGAZINE



Pornhubの元モデレーターが「ポルノサイトの実態と失敗」について語る - GIGAZINE





2022年09月29日 14時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.