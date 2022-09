2022年09月28日 12時30分 サイエンス

メキシコの地震が2400km離れた砂漠で引き起こした「砂漠の津波」とは?



現地時間の2022年9月19日、メキシコ中西部でマグニチュード7.6の地震が発生しました。この地震により、メキシコの太平洋沿岸では高さ1m未満の津波が観測されましたが、2400km離れたアメリカのカリフォルニア州からネバダ州にまたがるデスバレー国立公園でも、「Desert Tsunami(砂漠の津波)」と呼ばれる現象が発生したことが報じられています。



デスバレー国立公園は非常に暑くて乾燥した地域であり、過酷な砂漠環境に適応した数多くの動植物が生息しています。公園内のネバダ州域には、標高730m地点に「Devils Hole(デビルズホール)」と呼ばれる石灰岩の洞窟があり、その中には年間を通じて水温33度ほどの水たまりが存在しています。



以下の画像が、デビルズホールの入り口を撮影した写真です。洞窟の開口部はかなり狭く、その奥にある水たまりの表面積も22m×3.5mほどしかありませんが、深さは130m以上に達しているとのこと。



by Ken Lund



9月19日の11時5分にメキシコで地震が発生した際、ちょうどデビルズホールには生物技術者のAmbre Chaudoin氏らが訪れていました。Chaudoin氏らは地震発生から5分後の11時10分、「砂漠の津波」と呼ばれる現象をデビルズホールで確認し、その様子を撮影することに成功。実際の映像は以下の埋め込みで見ることができます。



ゆらゆらと揺れている水面。





まるで潮のように、手前から奥へと水が引いていきます。Chaudoin氏はこの様子を見て、どこかで大きな地震が起きたことを察知した模様。





潮の満ち引きがない湖などの水が振動する現象は「静振(せいしん/せいしゅ)」といい、水の流入や地震などで生じることがあります。デスバレー国立公園のように乾燥した環境で発生する静振は、「砂漠の津波」と呼ばれることがあるとのこと。「大きな地震があった時にここ(デビルズホール)へ来ていたのは初めて」と話すChaudoin氏。





同行していたメンバーの1人が、「だからあなたは、誰かが『一緒に来る?』と聞くといつも『はい』と言うんですね」と言って笑いました。





次第に津波の激しさは増していき、水面に近づくとさらわれてしまいそうなほどの荒々しさに。アメリカ合衆国国立公園局によると波の高さは最大1m以上に達し、静振はおよそ30分ほど続いたと報告されています。





デビルズホールで地震による静振が起きることは以前から知られており、過去には日本・インドネシア・チリなどの地震によって静振が引き起こされたことがあるそうです。しかし、今回の地震から2日後にメキシコで発生したマグニチュード7.0の地震では静振が発生せず、静振が起きるかどうかは震源の位置や深さ、大きさなどに左右されるとのこと。





今回の静振による波は水面近くの藻類や堆積物をかき回し、デビルズホールの浅瀬のみに生息する絶滅危惧種・Devils Hole pupfish(デビルズホール・パプフィッシュ/Cyprinodon diabolis)に悪影響を及ぼす可能性があるとのこと。しかし、国立公園局の水生生態学者であるKevin Wilson氏は、「パプフィッシュはここ数年、今回のような出来事を生き抜いてきました。波が止まってからも、死んだ魚は見つかりませんでした」と述べ、今後もパプフィッシュの保全を続けるとしています。



なお、デビルズホール・パプフィッシュは約10年前に個体数が35匹まで減少しましたが、2022年3月の調査では175匹まで回復しているとのことです。