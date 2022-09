かつてメジャーで横行した「Apple Watchを使ったサイン盗み」の方法とは？

世界最高峰のプロ野球リーグである メジャーリーグベースボール (MLB)では、2017年にApple Watchを使った「 サイン盗み 」が大きな問題となりました。一部の球団がどのようにしてApple Watchを使ってサイン盗みを行っていたのかを、わかりやすく図でまとめるとこうなります。 Apple Watch and Cheating in Baseball - The Watch Doctor https://blog.watchdoctor.biz/2018/10/29/apple-watch-and-cheating-in-baseball/ 「サイン盗み」とは、野球における捕手が投手に向けて示すサインや、コーチが塁上の走者に向けて示すサインを盗み見て、その内容を選手に伝達する行為です。例えば、捕手の出すサインを盗むことで、次に投手が投げる球種を事前に把握することが可能となるため、打者にとっては大きなアドバンテージとなります。サインは基本的に目に見える場所で出されるため、内容がわからなくても見えてしまうことがありますが、このサインに関してフィールドおよびベンチ内の選手・コーチ・監督に対して外部から伝達することは明確に禁止されています。

・関連記事

メジャーリーグでApple Watchを使った「サイン盗み」が発覚 - GIGAZINE



スタジアムの野球観戦を最高に楽しむべく生の戦いから目を離さずに必要な情報をゲットできる「スマートグラスライブ観戦」とは? - GIGAZINE



「マネー・ボール」以上のデータ野球を目指す球団が導き出した強くなるための方法は「負ける」こと - GIGAZINE



野球観戦の世界を一変するMLB公式のDaydream対応VRアプリ「MLB At Bat VR」 - GIGAZINE



キャッチャーのタッチを華麗に避けてホームインする野球選手 - GIGAZINE



2022年09月28日 20時00分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.