Appleがロシア最大級のSNS「VK」をApp Storeから削除

ロシアによるウクライナ侵攻が続く中、多くの国や企業がロシアに制裁を科しています。Appleもロシアへの 製品出荷を停止 しているのですが、新たにロシア発の大規模SNS「フコンタクテ(VK)」がApp Storeから削除されたことが明らかになりました。 Сообщение VK | フ コンタクテブログ | VK https://vk.com/press/app-store Apple removes Russia’s largest social network from the App Store - The Verge https://www.theverge.com/2022/9/27/23375831/vk-russia-apple-app-store-removed-social-media VKはロシア版Facebookと呼ばれることもある大規模なSNSで、テキストやムービーなどを投稿して共有できます。また、ロシア語や英語だけでなく日本語や韓国語など幅広い言語に対応していることも特徴です。

2022年09月28日 15時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

