「きかんしゃトーマス」が2Dアニメにフルリニューアルでキャストも一新

・関連記事

あのトーマスが緻密に計算され尽くしたコースをアクロバティックに走破していくムービー - GIGAZINE



バイオハザード RE:2のタイラントを「きかんしゃトーマス」に変身させるMODが登場し「逆に不気味」と話題に - GIGAZINE



あのきかんしゃトーマスを人気アクション「SEKIRO」に登場させるMODが登場、血を流し荒れ狂うトーマスが恐怖 - GIGAZINE



なぜゲームに「きかんしゃトーマス」を登場させるMODが流行るのか? - GIGAZINE



なぜか機関車のときよりも威圧感があるバギーになったトーマス - GIGAZINE



きかんしゃトーマスが街のド真ん中に数時間も放置される - GIGAZINE



「きかんしゃトーマスに勝った」と豪語するブタ「ペッパ」とは何者か? - GIGAZINE



2022年09月23日 14時13分00秒 in 動画, 映画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.