「一生に1羽の伴侶を大事にする」というペンギンは本当に一夫一妻制なのか？

ペンギンは繁殖期になると1箇所に集まり、「コロニー」と呼ばれる集団繁殖地を形成します。このコロニーでオスは巣作りを行って自分のつがいと交尾し、メスは卵を産みます。オスとメスは、繁殖期になると必ず自分のつがいと合流し、決まった1匹の相手のみとペアを組むといわれています。このペンギンの一夫一妻制について、科学系ニュースサイトのLive Scienceが解説しています。 Are penguins really monogamous? | Live Science https://www.livescience.com/are-penguins-really-monogamous ペンギンが社会的に一夫一妻制を採用しているのは、南極のような過酷な環境で巣の維持や卵のふ化、狩りなどを効率的に分担するため、献身的なパートナーが必要になるからだそうです。 オークランド大学の行動生態学者であるエマ・マークス氏は「社会的一夫一妻制は必須条件です。ヒナを育てるには2羽で力を合わせることが重要で、それが崩れてしまうとそのシーズンの繁殖は失敗に終わってしまいます」と述べています。

・関連記事

「人間VSゴミあさりオウム」の知恵比べ競争が激化している - GIGAZINE



イギリス王室の養蜂家が女王の崩御をミツバチに報告するための伝統的な儀式を執り行う - GIGAZINE



古代のカエルが「激しすぎる交尾」で疲れ果てて大量死していたことが判明 - GIGAZINE



「同じ種のネズミなのに山の東側と西側でサイズが違う」という謎がついに解明へ - GIGAZINE



猫の暗視能力は人間の6~8倍 - GIGAZINE



オオカミが自然の生態系をよみがえらせたというイエローストーン国立公園の伝説とは? - GIGAZINE

2022年09月23日 12時00分00秒 in 生き物, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.