異質なミームとしてひっそりと人気のある「Dick the Birthday Boy」は親友のイタズラ心がきっかけで生まれた

・関連記事

キアヌ・リーヴスが例の「ぼっち飯」写真に自ら言及 - GIGAZINE



インターネット全体の傾向と動向がざっとまとめてわかる地図「MAP OF THE INTERNET」 - GIGAZINE



インターネット黎明期に大流行したミーム「All Your Base」とは? - GIGAZINE



アメリカ定番の落書き「キルロイ参上」とは何なのか? - GIGAZINE



イーロン・マスクの学生時代の元カノが写真と記念品をオークションに出品 - GIGAZINE



不気味な人形が毎月のようにテキサス州の浜辺で見つかる理由とは? - GIGAZINE

2022年09月23日 22時00分00秒 in 動画, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.