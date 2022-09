無料オフィススイート「LibreOffice」の有料版をThe Document FoundationがMac App Storeで販売へ

Document Foundation charges €8.99 for macOS LibreOffice • The Register https://www.theregister.com/2022/09/20/libre_office_macos_fees/ Mac App StoreではこれまでCollaboraにより「LibreOffice」が提供されていましたが、このたび「LibreOffice 7.4」のマイナーアップデート版である「LibreOffice 7.4.1 Community」公開に合わせて、The Document FoundationがMac App Storeでの提供を行うことになりました。

ワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトなどをまとめたオフィススイートの1つで、オープンソースソフトウェアの「LibreOffice」を、The Document FoundationがMac App Storeで提供することを発表しました。「LibreOffice」は基本的にはフリーソフトですが、Mac App Storeで提供されるものは8.99ドル(約1300円)の有料版となっています。 The Document Foundation releases LibreOffice on Apple’s Mac App Store - The Document Foundation Blog https://blog.documentfoundation.org/blog/2022/09/19/the-document-foundation-releases-libreoffice-on-apples-mac-app-store/

2022年09月21日 12時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logc_nt

