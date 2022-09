「ルックスが魅力的な学生ほど好成績な現象」は対面授業からリモートになるとどう変わるのか？

学業の成績は学生の「外見の魅力度」によって左右されてはならないはずですが、スウェーデンの工学部修士課程に通う約100人の学生を対象にした研究によって、対面授業では男女問わず魅力度が高い学生の成績が良くなることが判明しました。加えて、新型コロナウイルスの感染拡大に伴うリモート授業への移行によって魅力度の高い女子学生の成績が感染拡大前と比べて下落したことも明らかになっています。 Student beauty and grades under in-person and remote teaching - ScienceDirect https://doi.org/10.1016/j.econlet.2022.110782

・関連記事

大学の勉強は将来を約束するのか調査してみてわかったこととは? - GIGAZINE



高成績の生徒が多い学校が必ずしも優れた教育を行っているわけではない理由としての「選択バイアス」 - GIGAZINE



「勉強したらお金を払う」という教育方法は有効であることが実験で示される - GIGAZINE



大麻の使用は大学生の学業成績にどのような影響を与えるのか? - GIGAZINE



家計収入によって脳の構造が変化して学業成績に影響することが明らかに - GIGAZINE



2022年09月21日 15時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.