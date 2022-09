2022年09月15日 17時07分 メモ

ノースイースタン大学VRラボで不審なケースを開封した職員が負傷、VR反対派の犯行か



ボストンにあるノースイースタン大学ボストンキャンパスのVRラボに機密物輸送に使われるペリカンケースが届き、開封した男性職員が手にケガを負う事件が発生しました。付属するメモには「VRラボは、VRを通じて社会を乗っ取ろうとするアメリカ政府の計画に基づき、Metaの創業者マーク・ザッカーバーグのために秘密裏に働いていた」と非難する文言があったとのことで、VRに反対する勢力による犯行が疑われています。



Northeastern University Campus Alerts

https://alerts.northeastern.edu/alert/incident-on-boston-campus-scene-contained-campus-expected-to-be-open-wednesday/





Northeastern University reopens after a package that an employee said exploded didn't contain explosives, source says | CNN

https://edition.cnn.com/2022/09/14/us/northeastern-university-boston-package-detonation-wednesday/



Package that detonated at Northeastern University contained note criticizing virtual reality and Mark Zuckerberg, sources say

https://www.nbcnews.com/news/us-news/package-detonated-northeastern-university-contained-note-criticizing-v-rcna47675



ノースイースタン大学や法執行機関の関係者によると、2022年9月13日(火)の夜、VRラボのマネージャーが見知らぬペリカンケースが2つあることに気づき、そのうち1つの開封時に、手に軽いケガを負ったとのこと。





警察やFBIの調べでは、ケースには火薬や爆発物および爆発させるような仕掛けはなく、減圧された状態だったということで、ケース開封時に何らかの方法で意図的に減圧するような仕掛けになっていたとの見方が出ています。



すでに現場の安全は確認されていて、9月14日(水)からは授業や研究などは通常通りに戻り、大学はサポートスタッフをホールに配置して学生のケアにあたっています。



CNNによれば、メタバースの展開を推し進めるMetaのマーク・ザッカーバーグCEOを批判し、学術的なVR開発・研究の中止を求めるようなメモが付属していたとのこと。



なお、ケースは配送業者によって配達されたものではないことがわかっており、何者がどのように運んできたのか、捜査が行われています。



ボストン市のミシェル・ウー市長によれば、この件は最優先で処理されているとのことです。



ちなみに、VR開発者からは「メタバースが成功するか失敗するかの鍵は、Metaが握っている状態にある」として、VRヘッドセットメーカーとして知られるOculusを買収し、VRヘッドセット市場の90%を「独占」しているMetaを非難する意見が出ています。



