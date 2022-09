睡眠改善や不安軽減につながる「マグネシウムサプリ」は一体どの種類を飲めばいいのか？

Now Foodsは1968年以来「優れた品質の商品を手頃な価格で」提供することを目指してサプリメントの販売を続けている家族経営のサプリメーカー。同社製品はすべて アメリカ農務省 の認定を受けたオーガニック商品で、NON-GMOおよびグルテンフリーでもあります。 Now Foodsの液体マグネシウムは錠剤を飲み込むのが苦手な人に最適で、1瓶に1日の必要摂取量の32%に相当する133mgのマグネシウムが含まれます。グレートソルト湖で採取された天然ミネラルを使用していますが、濃縮度が高いため味がしっかりと感じられるので、ミネラルの風味を隠すにはジュースや食べ物と混ぜて服用することが推奨されています。

睡眠の改善や不安の軽減、 むずむず脚症候群 などの症状軽減につながるとされているマグネシウムを正しく摂取することの利点を、科学系メディアのLive Scienceがまとめています。 Best magnesium supplement 2022: Boost energy and aid restful sleep | Live Science https://www.livescience.com/best-magnesium-supplement 人間の体内に存在する酵素のうち、300種類以上がマグネシウムを必要としています。そんなマグネシウムを多く含む食べ物としては、マメ科植物や玄米、緑の葉野菜、全粒穀物、ダークチョコレートなどが挙げられます。しかし、アメリカの人口のほぼ半分(48%)がマグネシウムの1日の必要摂取量を満たしていないという調査結果があるそうです。また、オープンアクセスの査読付き科学誌であるNutrientsに掲載された 研究論文 によると、マグネシウムの摂取量が少ないと、アルツハイマー病やインスリン抵抗性、2型糖尿病、高血圧、心血管疾患、片頭痛、ADHDなどの慢性疾患を患う可能性が高くなるそうです。 19~30歳の成人男性は1日あたり400mgのマグネシウムの摂取が必要とされており、同じ年齢層の女性の場合は310mgが必要摂取量です。31歳以上になると、この必要摂取量は男性が420mg、女性が320mgとなります。そんなマグネシウムの必要摂取量が足りない場合は、マグネシウムサプリメントを利用することで、必須ミネラルを十分に摂取することが可能となります。 ただし、ミネラルには複数の形態があるため、どのマグネシウムサプリメントを利用すべきか知るのは難しいものです。例えば、クエン酸マグネシウムは体内で最も利用可能な形態のひとつである傾向があり、体内で容易に吸収されます。しかし、胃が敏感な場合はリンゴ酸マグネシウムのサプリメントを摂取する方が良いケースがあるとのこと。そして、酸化マグネシウムは、欠乏症を改善するというよりも、消化器系の問題や胸やけの改善に使用される傾向があります。

2022年09月15日

