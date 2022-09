画像生成AI「Stable Diffusion」を使って任意のテキストに沿ったカラーパレットを生成するツールをアーティストが開発

AI tool to generate colour palettes from any text prompt — #stablediffusion #ArtificialIntelligence pic.twitter.com/pPTk9bqejx

イギリス・ロンドンを拠点に活動するアーティストの Matt DesLauriers 氏が、「美しい夕日」や「東京のネオン」といった任意のテキストを入力すると、そのイメージに当てはまるようなカラーパレットを生成することができるツールを開発しました。 Artist uses AI to extract color palettes from text descriptions | Ars Technica https://arstechnica.com/information-technology/2022/09/artist-uses-ai-to-extract-color-palettes-from-text-descriptions/

2022年09月14日 14時00分00秒 in ソフトウェア, アート, Posted by logu_ii

