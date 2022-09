イーロン・マスクの学生時代の元カノが写真と記念品をオークションに出品

自動運転のテスラ、宇宙開発のSpaceXを率いる実業家として名高いイーロン・マスク氏は青春も充実していたようで、学生時代にマスク氏の恋人だったという人物がマスク氏とのツーショット写真など複数の記念品を公開し、オークションに出品しました。 RR Auction https://www.rrauction.com/search/results/?lot=&str=elon%20musk Elon Musk's college sweetheart auctions off their mementos | CNN Business https://edition.cnn.com/2022/09/11/business/elon-musk-girlfriend-mementos-auction-trnd/index.html 1億円超の値が付けられたアルバート・アインシュタイン直筆の手紙を 取り扱った こともあるオークションハウス・RR Auctionに、このほどマスク氏の元恋人から記念品が出品されました。元恋人はジェニファー・グウィンという名前で、マスク氏がペンシルバニア大学に在籍していた1994年から1995年にかけて交際していた相手だそうです。 グウィン氏が出品したのは、若き日のマスク氏を写した写真18点と、マスク氏からグウィン氏に贈られたという記念品3点です。

2022年09月13日 16時00分00秒 in Posted by log1p_kr

