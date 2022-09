円熟味のあるコーヒーの深みとコクでじっくり味わいたくなるクラフトボス「オールドブラック」「メローラテ」を飲んでみた

・関連記事

フルーティなピーチとスパイス香るチャイが出会ったスターバックス「ピーチ & マジェスティック チャイ ティー」試飲レビュー - GIGAZINE



ぶどうがほのかに香る贅沢フルーツティー「午後の紅茶 季節のご褒美 FRUITS TEA グレープ」を飲んでみた - GIGAZINE



カフェインレス紅茶をピーチが華やかに彩る「午後の紅茶 カフェインゼロ ピーチティー」を飲んでみた - GIGAZINE



まろやかなキャラメルの香りがぜいたくな「午後の紅茶 キャラメルミルクティー ホット」試飲レビュー - GIGAZINE



スタバから登場した秋の新味「マローネカシスフラペチーノ」はホクホクした栗の優しい甘さがカシスの酸味を支える - GIGAZINE



香り高いヘーゼルナッツとバニラのフレーバーが後味爽やかなラテに仕上がったクラフトボス「ヘーゼルナッツ塩バニララテ」を飲んでみた - GIGAZINE



甘いフレーバーのバナナがクリーミーなミルクコーヒーに絡む「クラフトボス ミルキープレッソ 甘熟バナナラテ」を飲んでみた - GIGAZINE



味とパッケージを刷新したサントリー「クラフトボス」はどれもコクが増して濃厚な味わい - GIGAZINE



2022年09月12日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.