2022年09月12日 12時30分 ハードウェア

Metaの次世代VRヘッドセット「Quest Pro」のパッケージらしき写真がリークされる



Metaが2022年10月に発表すると予定の次世代VRヘッドセット「Meta Quest Pro」のパッケージと思われる画像がリークされています。撮影者によると、このパッケージは「ホテルにうっかり置き忘れられたもの」だそうです。



Oculus Quest 2を販売するMetaは「Project Cambria」というコードネームで、アイトラッキングを搭載したスタンドアローン型の次世代VRヘッドセットを開発していることをかねてから明らかにしていました。2022年7月にはOculusのiOS向けアプリのコードから、この次世代VRヘッドセットが「Meta Quest Pro」という名前が判明したと報じられています。



問題の画像は、ゲーム動画クリエイターのRamiro Cardenas氏によってFacebookに投稿されたもので、Redditにも転載されています。



パッケージの中央にコントローラーと共に描かれている黒いヘッドセット本体は、2022年6月に流出したOculus ProのCADデータと一致しています。





また、パッケージの隅には「非売品 - 開発用サンプル」と書かれたステッカーが貼られています。





Cardenas氏はOculus Proのパッケージについて「ホテルの部屋に置き忘れられているのを発見した」と述べており、「その後、部屋に泊まった客がヘッドセットを返すように要求してきた」とIT系ニュースサイトのThe Vergeに証言しています。



未発表のハードウェアが置き忘れられたためにリークされてしまう事例はこれまでにも何度かあります。2011年にはApple社員がiPhone 4がバーに置き忘れてしまったことで、発表前に外観や機能が白日の下にさらされてしまったことがありました。



The Vergeは、リークされた画像についてMetaに問い合わせたそうですが、Metaからは返答がなかったそうです。