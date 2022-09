ファイル移動の退屈な待ち時間をゲーム化する「Copy Dialog Lunar Lander」の導入方法を解説＆実際に遊んでみた

なお、Copy Dialog Lunar LanderのリポジトリはGitHubで公開されています。 Sanakan8472/copy-dialog-lunar-lander: Play lunar lander in you windows file copy dialog https://github.com/Sanakan8472/copy-dialog-lunar-lander

サイズの大きなファイルや膨大な量のファイルをコピーする際に生じる「退屈な待ち時間」を持て余す人は多いはず。そんな待ち時間中に表示されるコピーダイアログ上でアクションゲームを遊べるようにする「 Copy Dialog Lunar Lander 」が登場したので実際に遊んでみました。 Sanakan8472/copy-dialog-lunar-lander: Play lunar lander in you windows file copy dialog https://github.com/Sanakan8472/copy-dialog-lunar-lander 始め方は簡単。まずは「Copy Dialog Lunar Lander」の リリースページ から最新のZIPファイル(記事作成時点で「copy-dialog-lunar-lander-v1.0.zip」)をダウンロードし、解凍します。

2022年09月11日 10時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, 動画, ゲーム, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.