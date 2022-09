韓国の核融合実験装置が1億度の高温プラズマを30秒間維持することに成功

核融合反応によって発生する熱エネルギーを次世代の発電システムとして利用するために、核融合炉に関する研究が世界中で活発に行われています。新たに、韓国の核融合炉「 KSTAR 」が1億度を超えるプラズマを従来よりも安定した状態で30秒維持することに成功しました。 A sustained high-temperature fusion plasma regime facilitated by fast ions | Nature https://doi.org/10.1038/s41586-022-05008-1 Korean nuclear fusion reactor achieves 100 million°C for 30 seconds https://www.shiningscience.com/2022/09/korean-nuclear-fusion-reactor-achieves.html KSTARは韓国が運営するトカマク型の核融合実験装置で、強力な磁場を発生させて装置内部に超高温のプラズマを閉じ込められます。KSTARは2018年に1億度のプラズマを発生させることに成功し、2020年には1億度のプラズマを20秒間維持して当時の高温維持時間記録を塗り替えました。 人工太陽の世界記録が更新、1億度のプラズマを20秒維持することに成功 - GIGAZINE

2022年09月09日 12時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.