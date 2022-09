iPhone 14 Proのベンチマークスコアが公開される、iPhone 13 Proからどれだけパフォーマンスが向上したのか？

日本時間の2022年9月8日2時に開催された Appleの新製品発表イベント で、Apple初の4nmプロセスで製造された独自チップ・A16 Bionicが搭載された「 iPhone 14 Pro 」が発表されました。iPhone 14 ProはiPhoneとして初めてパンチホール型ノッチを採用したモデルで、衛星通信機能や衝突事故検知機能も搭載して話題となりました。そんなiPhone 14 Proの性能を「 Geekbench 」で測定した結果が早速公開されています。 iPhone15,3 - Geekbench Browser https://browser.geekbench.com/v5/cpu/17124579 iPhone 14 Pro Geekbench Score Reveals Marginal Performance Improvement Over iPhone 13 Pro - MacRumors https://www.macrumors.com/2022/09/08/iphone-14-pro-geekbench-score/ iPhone 14 Pro Geekbench Score Shows Little Performance Improvement • iPhone in Canada Blog https://www.iphoneincanada.ca/news/iphone-14-pro-geekbench-performance-score/ iPhone 14 Proはまだ正式発売前なので、Geekbench 5.4.4上では「iPhone 15,3」というコードネームで表示されています。シングルコアのスコアは1879点、マルチコアのスコアは4664点でした。いずれも2022年9月8日の午後3時46分に行われたテストのスコアとなっています。

2022年09月09日 12時30分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1i_yk

