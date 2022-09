Apple Watchに名作FPSゲームの「Quake」を移植した猛者が登場、画面のタップや傾きでプレイ可能

なお、Apple Watch版のQuake「quake_watch」のコードは、オープンソースとしてGitHubで公開されており、MacとXcodeがあれば自分でビルドすることが可能とのこと。開発者の Tomas Vymazal 氏は、watchOS 8.6搭載のApple Watch Series 5で動作確認済みだと述べています。 GitHub - MyOwnClone/quake_watch: Quake 1 game port to Apple Watch https://github.com/MyOwnClone/quake_watch Vymazal氏がQuakeのApple Watch移植をソーシャルニュースサイトのHacker Newsで報告すると、「このような素晴らしい作品がリリースされると、無償で取り組んで最後までやり遂げる執念のモチベーションが何なのか、気になって仕方がありません」という コメント や、「これは本当にすごいです!必ずしも人間工学的ではありませんが、この小さなデバイスが持っているパワーと、人々が古典的な名作ゲームに抱く献身的な思いを感じます」と称賛する コメント のほか、「 かつてQuakeをiPodに移植したことがある 」という別の猛者からの コメント も寄せられていました。 Show HN: Quake 1 ported to the Apple Watch | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=32747067

2022年09月08日 20時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, 動画, ゲーム, Posted by log1h_ik

