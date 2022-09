NASAが宇宙ミッションにRISC-Vベースのプロセッサ「SiFive Intelligence X280」を採用、従来の100倍の計算能力が期待される

オープンソースライセンスで開発される命令セットアーキテクチャ「 RISC-V 」に基づいて設計されたプロセッサ「 SiFive Intelligence X280 」を、NASAが採用したことが明らかになりました。 NASA Selects SiFive and Makes RISC-V the Go-to Ecosystem for Future Space Missions - SiFive https://www.sifive.com/press/nasa-selects-sifive-and-makes-risc-v-the-go-to-ecosystem

・関連記事

Intelが1000億円越えのファンドを設立しオープンソースのRISC-Vに投資 - GIGAZINE



3万円で買えるRISC-V採用64bitシングルコアCPU搭載のポータブルコンピューター「DevTerm R-01」が登場 - GIGAZINE



RISC-Vに新仕様が15個追加される、AI・機械学習・IoTアプリ関連の機能を強化 - GIGAZINE



2000億円超えでIntelがRISC-Vプロセッサ開発企業「SiFive」の買収を検討中との報道 - GIGAZINE



たった1万円台のRISC-V CPU搭載&Linuxの動作に対応したお手頃コンピューターボード「BeagleV」 - GIGAZINE

2022年09月08日 21時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.