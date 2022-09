フルーティなピーチとスパイス香るチャイが出会ったスターバックス「ピーチ ＆ マジェスティック チャイ ティー」試飲レビュー

・関連記事

ぶどうがほのかに香る贅沢フルーツティー「午後の紅茶 季節のご褒美 FRUITS TEA グレープ」を飲んでみた - GIGAZINE



カフェインレス紅茶をピーチが華やかに彩る「午後の紅茶 カフェインゼロ ピーチティー」を飲んでみた - GIGAZINE



まろやかなキャラメルの香りがぜいたくな「午後の紅茶 キャラメルミルクティー ホット」試飲レビュー - GIGAZINE



スタバから登場した秋の新味「マローネカシスフラペチーノ」はホクホクした栗の優しい甘さがカシスの酸味を支える - GIGAZINE



茶葉を丸ごと使ったほうじ茶&抹茶風味がソフトクリームとまろやかに溶け合うウェンディーズ・ファーストキッチンの「飲む茶葉 まぜまぜシェイク 強焙煎ほうじ茶あずき&天空の抹茶あずき」を飲んでみた - GIGAZINE



あの甘いカルピスにカゴメの完熟トマトをブレンドした「カルピス 完熟トマト」をいろんな割り方で飲んでみた - GIGAZINE

2022年09月07日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.