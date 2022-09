2022年09月06日 12時30分 ネットサービス

「Instagramで子どものプライバシーを侵害した」ことに対して570億円の罰金がMetaに科される



SNSやウェブサイトにおける個人情報の取り扱いやプライバシー侵害が世界的に問題視される中で、EUは厳格な個人データの保護を義務づけるEU一般データ保護規則(GDPR)を設けるなど、企業に対する規制を強めています。新たにアイルランドのデータ保護委員会は、「Instagramが子どものデータ取り扱いでGDPRに違反した」として、4億500万ユーロ(約570億円)もの罰金を運営会社のMetaに科したことが報じられました。



Instagram fined €405M for violating kids’ privacy – POLITICO

https://www.politico.eu/article/instagram-fined-e405m-for-violating-kids-privacy/





Meta Fined $400 Million for Treatment of Children’s Data on Instagram - The New York Times

https://www.nytimes.com/2022/09/05/business/meta-children-data-protection-europe.html



Instagram fined €405M in EU over children’s privacy | TechCrunch

https://techcrunch.com/2022/09/05/instagram-gdpr-fine-childrens-privacy/



厳格なプライバシー保護規制が設けられているEUでは、主にアメリカを拠点とする大手テクノロジー企業が厳しい取り締まりに直面しています。Metaはアイルランドに欧州本社を所有しているため、アイルランドデータ保護委員会が取り締まりを担当しています。





2020年、アイルランドデータ保護委員会は「Instagramが13歳~17歳の子どものアカウントをデフォルトで公開し、(主にインフルエンサーを目指す)子どもがメールアドレスや電話番号を公開することを許可した」として、Instagramに対する調査を開始しました。



そして2022年9月、海外メディアのPoliticoが「アイルランドデータ保護委員会がInstagramを運営するMetaに対し、4億500万ユーロ(約570億円)の罰金を科した」と報じました。記事作成時点では、アイルランドデータ保護委員会やMetaによる公式発表はありませんが、アイルランドデータ保護委員会は問い合わせに対し、Metaに罰則を科したことを認めています。副コミッショナーのグラハム・ドイル氏は海外メディアのTechCrunchに対し、「私たちは9月2日(金)に、4億500万ユーロの罰金を科す最終決定を採択しました。決定の詳細は来週(9月中旬)に公開されます」と述べました。





過去にGDPR違反で企業に科せられた罰金の最高額は、2021年7月にAmazonへ命じられた7億4600万ユーロ(当時のレートで約970億円)であり、今回のMetaに対する罰金は史上2番目の額です。



なお、Metaは以前にもGDPR違反で罰則を受けており、2021年9月にはWhatsAppに関して2億2500万ユーロ(当時のレートで約290億円)の罰金が、2022年3月にFacebookに関して1700万ユーロ(当時のレートで約22億円)の罰金が科せられています。



日刊紙のニューヨーク・タイムズによると、Metaはこの命令に対して上訴する予定だそうで、長期的な法的プロセスに発展する可能性があるとのこと。Metaの広報担当者はメールで声明を発表し、「この調査は1年以上前に更新された古い設定に焦点を当てており、私たちはそれ以来、10代の若者の安全を保って個人情報を非公開にするために、多くの新機能をリリースしてきました」「18歳未満のすべてのユーザーは、Instagramに参加すると自動的にアカウントが非公開に設定されます。そのため、知っている人だけが投稿したものを見ることができ、大人はフォローされていない10代の若者にメッセージを送ることはできません」と述べました。



Instagramで自分をフォローしていない10代の若者に大人がメッセージを送ることが禁止に - GIGAZINE