2022年09月06日 15時00分 サイエンス

注射器を使わない吸入式の新型コロナワクチンが世界で初めて中国で承認される



新型コロナウイルス感染症のワクチンについては、2022年9月時点で日本の必要回数のワクチン接種が済んだ人の割合が80%を突破するなど、開発以来良好なペースで接種が行われています。世界的に用いられるワクチンは注射により投与されるものが主流ですが、新たに中国が吸入型のワクチンを緊急承認したことが明らかになりました。



康希诺生物 CanSinoBIO

https://www.cansinotech.com/html/1///179/180/1100.html





CanSino's inhaled COVID-19 vaccine gets emergency use approval in China | Reuters

https://www.reuters.com/world/china/cansinos-inhaled-covid-19-vaccine-gets-emergency-use-approval-china-2022-09-04/



China Approves World’s First Covid Vaccine You Inhale - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-05/world-s-first-covid-vaccine-you-inhale-is-approved-in-china



中国で承認されたワクチンは、中国に拠点を置くCanSino Biologicsが製造した「Convidecia Air」と呼ばれるワクチンです。中国の国家医療製品管理局はConvidecia Airをブースターワクチン、つまり追加接種用のワクチンとして、緊急に承認しました。



CanSino Biologicsによると、2021年3月にはConvidecia Airの当局の承認を得て臨床試験を行っており、これにより強力な体液性免疫や粘膜性免疫を誘導し、ウイルスの感染と拡散を効果的に抑制できることが示されたとのこと。当該試験の結果は科学雑誌のThe Lancetに掲載されました。





CanSino Biologicsはすでに注射型ワクチンを中国やメキシコ、パキスタンなどで展開していましたが、このワクチンを改良して吸入型に仕上げたと声明で述べています。CanSino Biologicsは「吸入型は注射針を使わず、自己投与が可能なため、ワクチンを敬遠する人々へアピールしやすく、医療への圧迫を緩和できる可能性があります」と記しました。



Convidecia Airを市場へ投入するためにはさらなる行政認可が必要であるため、Convidecia Airがいつ利用できるようになるかは不明です。CanSino Biologicsは「我々は様々な革新的ワクチンの安定生産を達成し、グローバルサプライチェーンを確立しており、今後も高品質なワクチン製品を世界の人々がより入手しやすくすることを目標としています」と述べました。