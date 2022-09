青色ダイオードレーザーモジュール搭載芝刈りロボットを自作するムービー

・関連記事

iRobotが芝刈り機版ルンバ「Terra」を発表、自律運転&スマホ連携で庭をさっぱりキレイに - GIGAZINE



子どもの前に立ちはだかる苦難をすべて解決しようとする「芝刈り機ペアレンツ」の問題点とは? - GIGAZINE



時速200kmで走行可能なスーパー芝刈り機がサーキットや芝生の上を爆走 - GIGAZINE



熟練の職人さながらに芝刈り機に乗る犬のムービー - GIGAZINE



パワーがありすぎて危険な芝刈り機とアウディとの隠れた関係 - GIGAZINE



2022年09月05日 21時00分00秒 in 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.