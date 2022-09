2022年09月04日 20時00分 サイエンス

定期的な運動で新型コロナの死亡リスクが43%も減少することが判明、どのくらい運動するといいのか?



適度な運動の習慣が健康にいいことはよく知られていますが、180万人以上を対象とした新たな研究により運動には新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への感染を防ぎ、入院や死亡のリスクを含む重症化の危険性を大きく低減する効果があることが確かめられました。



Physical activity and risk of infection, severity and mortality of COVID-19: a systematic review and non-linear dose–response meta-analysis of data from 1 853 610 adults | British Journal of Sports Medicine

http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2022-105733



Regular physical activity linked to lower risk of COVID-19 infection and severity

https://medicalxpress.com/news/2022-08-regular-physical-linked-covid-infection.html



これまでの研究により、肥満を始めとする生活習慣病などの基礎疾患がCOVID-19の重症度を高めることが分かっており、運動によりそうしたリスク要因を改善させれば、COVID-19のリスクにも効果があると期待されます。しかし、習慣的な身体活動とCOVID-19の関係を体系的に調べた研究は少なく、あってもサンプル数の少なさや対象者の偏りといった点で問題がありました。





そこで、スペイン・バレンシア大学のYasmin Ezzatvar氏らの研究チームは、これまでに実施された運動とCOVID-19のリスクに関する研究をシステマティック・レビューとメタアナリシスにより分析する研究を行いました。



研究チームはまず、3つの主要な論文データベースからCOVID-19に関する査読済みの研究を検索し、テーマが違うものや基準に満たないものなどを除外しました。そして、見つかった291件の文献の中から16件を選んでデータを抽出し、分析を実施しました。



研究には、合計185万3610人の成人のデータが含まれており、そのうち54%は女性で、平均年齢は53歳でした。また、研究が行われた地域は韓国・イギリス・イラン・カナダ・イギリス・スペイン・ブラジル・パレスチナ・南アフリカ・スウェーデンでした。





分析の結果、日常的に定期的な身体活動を行っている人は、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に感染するリスクが11%低いことが分かりました。さらに、運動している人は運動不足な人に比べて、COVID-19での入院リスクが39%、重症化リスクが44%、死亡リスクが43%低いことも判明しました。



以下は、縦軸にCOVID-19での相対的な死亡リスクを、横軸に運動量を示したグラフです。運動量の基準であるMETが1週間当たり500になるところでグラフが横ばいになっており、ここで運動の効果が最大化されていると研究チームは指摘しています。なお、週500METを運動に換算すると、1週間に中強度の運動を150分、高強度の運動なら75分に相当するとのこと。





具体的にどんな運動が必要なのかを調べてみます。まず、ハーバード公衆衛生大学院が示す運動の例によると、「中強度」の運動はとても早く歩くウォーキングや自転車での軽い運動、テニスのダブルスなどとのこと。また、「高強度」の運動にはジョギングやハイキング、自転車で高速で走る、サッカーの試合、テニスのシングルスなどが該当します。



次に、MET計算ツールで計算すると、例えばウォーキングなら約130分、ランニングなら約50分で500METに達するので、この量の運動を1週間でこなせば、COVID-19に対する効果が最大化すると言えそうです。





研究チームは、データとして利用した文献ごとに研究デザインが異なっており、また研究対象もオミクロン株ではなくベータ株やデルタ株のSARS-CoV-2なので、この点が今回の分析結果を弱めている可能性がある点に注意が必要としています。



その一方で、適度で定期的な運動をすると抗炎症反応や心肺機能、筋力が高められるので、これがCOVID-19に対する有効性の説明になるのではないかと指摘した上で、「私たちの発見は、十分な身体活動により重度のCOVID-19のリスクを低減させる保護効果が得られるということを強調するものです」と結論付けました。