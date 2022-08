Google Colaboratory Pro／Pro＋が2022年9月29日からクレジット制に移行、計算量上限が透明化＆追加購入が可能に

Google Colaboratory(Google Colab)は、Googleが機械学習の教育や研究用に提供しているサービスで、ローカルにインストールすることなくPythonや機械学習の環境を構築できます。このGoogle Colabの有料版であるGoogle Colab Pro/Pro+におけるGPUの使用量がクレジット制に移行するというメールが運営から送られてきたと、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsに投稿されて話題となっています。 Google Colab Pro is switching to compute credits | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=32656200 機械学習や深層学習の演算にはGPUが使われますが、Google Colabでは基本無料でGPUを使った計算が可能です。ただし、GPUを使った計算には上限が課されており、一定量以上の計算を行い制限に達すると、しばらくGPUが使えなくなってしまいます。 この上限は有料版であるGoogle Colab Pro/Pro+にも同様に存在していますが、無料版よりもGPUの使用量上限は高く設定されています。ただし、いったいどれぐらい使うとGPUの使用制限にひっかかってしまうのかは公開されていなかったため、いつ上限に達してしまうのかがわからないのが難点でした。

・関連記事

画像生成AI「Stable Diffusion」をGoogle Colaboratoryで動かして画像の保存先をGoogleドライブにする方法 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」を低スペックPCでも無料かつ待ち時間なしで使う方法まとめ - GIGAZINE



Googleがディープフェイク作成にリソースプラットフォーム「Colab」を利用することをひそかに禁止 - GIGAZINE



GoogleドライブのLinux対応が「少々お待ちください」と放置されてからどれぐらい経過したか? - GIGAZINE



「モザイク画像の解像度を64倍にする研究」が人種差別の議論に発展、非難を集めた研究者はアカウントを停止 - GIGAZINE

2022年08月31日 15時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.