未開封の初代iPhoneが約500万円で落札される

工場から出荷されたままの状態の初代iPhoneがオークションに出品され、3万5414ドル(約490万円)で落札されました。 Apple iPhone (First Generation, Sealed) | Sold for $35,414 | RR Auction https://www.rrauction.com/auctions/lot-detail/346191606445046-apple-iphone-first-generation-sealed-/ これが2022年8月18日まで実施されたオークションで落札された、未開封の初代iPhoneです。箱にプリントされたiPhoneのホーム画面にはアイコンが12個並んでおり、これは2007年の初期生産分の製品であることを意味しているとのこと。なぜなら、後期に生産された製品の画面にはiTunes Storeアプリのアイコンが追加され、合計13個になっているからです。

2022年08月30日 21時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1l_ks

