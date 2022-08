ゾウの密猟者をサーモカメラと機械学習で発見するシステムを17歳少女が開発

象牙はゾウの個体数減少につながるため、ワシントン条約で採取や商業取引が原則禁止となっています。しかし、工芸品の素材として今もなお人気があるためにゾウの密猟は後を絶たず、2002年から2011年の間にアフリカゾウの個体数は およそ62%も減少 したと言われています。そんなゾウの密猟を減らすべく、監視映像からゾウの密猟者をリアルタイムで検出するシステムを17歳の少女が開発し、話題となっています。 This Teenager Invented a Low-Cost Tool to Spot Elephant Poachers in Real Time | Innovation| Smithsonian Magazine https://www.smithsonianmag.com/innovation/this-teenager-invented-a-low-cost-tool-to-spot-elephant-poachers-in-real-time-180980522/ システムを開発したのは、ニューヨーク出身のアニカ・プリさん。プリさんは2018年に家族でインドを訪れた時、30年以上前から象牙の取引が違法になっているにもかかわらず、ムンバイの市場に象牙のジュエリーや彫像が並んでいるのを見てショックを受けたとのこと。

・関連記事

iPadネイティブ世代の子どもたちの進化した学習スタイルがすごい - GIGAZINE



マインクラフトの世界観でコンピュータエンジニアの卵を育むツールボックス「Piper」 - GIGAZINE



テクノロジーを学校教育に取り入れるために教師と生徒がすべきこと - GIGAZINE



なぜマインクラフトは教育だけでなく自閉症やADHDにも効果があるのか? - GIGAZINE

2022年08月30日 23時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.