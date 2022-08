海賊版対策システム「Denuvo」がNintendo Switchに対応、ゲームのパフォーマンス低下への懸念も

ゲームや音楽などのデジタルデータの海賊版が流通することを防ぐべく、多様なコピーガード技術が開発されています。そんなコピーガード技術の中でも数多くのゲームに採用されてきた実績を持つ「Denuvo」を開発するIrdetoが、Nintendo Switch向けコピーガード技術「 Nintendo Switch Emulator Protection 」を発表しました。 Denuvo by Irdeto launches the industry’s first Nintendo Switch Emulator Protection - Irdeto https://irdeto.com/news/denuvo-by-irdeto-launches-the-industrys-first-nintendo-switch-emulator-protection/ Nintendo Switch向けのゲームにはパッケージ版とダウンロード版が存在しており、ダウンロード版は任天堂のサーバーからダウンロードする必要があります。しかし、インターネット上にはPCでNintendo Switch向けゲームを動作させるエミュレーターや、ゲームの海賊版が出回っているのが現状です。

2022年08月25日 14時00分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by log1o_hf

