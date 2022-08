Hikvision製ネットワークカメラの既知の脆弱性がハッカーに悪用されているとセキュリティ企業が警告

2021年7月に、監視カメラなどを手がける中国のメーカー・Hikvisionが製造している複数のネットワークカメラにコマンドインジェクションの脆弱(ぜいじゃく)性が見つかった問題で、修正パッチが適用されていない製品が犯罪者に悪用されていることが報告されました。問題を指摘したセキュリティ企業はセキュリティ企業は「脆弱なままの製品を悪用しようとしているハッカーがあふれている」と警告しています。 CYFIRMA Research - HikvisionSurveillanceCamerasVulnerabilities.pdf (PDFファイル) https://www.cyfirma.com/wp-content/uploads/2022/08/HikvisionSurveillanceCamerasVulnerabilities.pdf Experts warn of widespread exploitation involving Hikvision cameras - The Record by Recorded Future https://therecord.media/experts-warn-of-widespread-exploitation-involving-hikvision-cameras/ セキュリティ企業のCYFIRMAによると、Hikvision製ネットワークカメラに見つかった脆弱性「 CVE-2021-36260 」を悪用しようとしているハッカーがロシアの犯罪者フォーラムで大量に確認されたとのこと。 パッチを適用しておらず、攻撃を受ける可能性があるカメラは全世界で8万台以上。Hikvisionは民間および軍事用に監視機器を提供しており、100を超える国と2300を超える組織が影響を受けているとCYFIRMAは報告しました。 脆弱なままのカメラが最も多い国は中国で、その数は1万2690台。次いで1万611台のアメリカ、7394台のベトナムが多くなっています。

2022年08月25日 15時00分00秒 in Posted by log1p_kr

