1936年を最後に姿を消したフクロオオカミを遺伝子編集技術で復活させようとするチームが誕生

by Alan かつてオーストラリアのタスマニア島に生息し、20世紀に絶滅したとされる フクロオオカミ を現代によみがえらせるべく、メルボルン大学のアンドリュー・パスク氏率いる研究室が遺伝子編集技術を用いて絶滅動物の復活を 目指す 企業の Colossal Biosciences と提携したことを明らかにしました。 Lab takes ‘giant leap’ toward thylacine de-extinction with Colossal genetic engineering technology partnership https://www.unimelb.edu.au/newsroom/news/2022/august/lab-takes-giant-leap-toward-thylacine-de-extinction-with-colossal-genetic-engineering-technology-partnership2

