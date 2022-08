2022年08月23日 19時00分 ネットサービス

Microsoft製メールアプリ「Outlook」の受信箱に広告が表示される



Microsoftはメールソフト「Outlook」のモバイル版をiOSやAndroid向けに提供しています。このモバイル版Outlookで「受信箱に広告が表示される」ことが報告されました。



Microsoft is putting more ads in Outlook on iOS and Android - The Verge

https://www.theverge.com/2022/8/22/23316102/microsoft-outlook-mobile-ads-ios-android-focused-inbox



モバイル版Outlookに表示される広告の一例が以下。受信箱の最上部に広告が表示されています。広告には、右端に「広告」と記載されているものの、送信者・タイトル・本文の冒頭が通常のメールと同一のレイアウトで表示されています。また、広告をタップすると、「メール形式の広告」が表示されるのではなく、Outlookのアプリ内ブラウザが起動して広告ページが表示されます。





Outlookには受信したメールを「優先メール」と「その他のメール」に自動分類する機能が搭載されています。この自動分類機能を有効化すると「優先メール」の一覧には広告が表示されなくなりますが……





「その他のメール」一覧には広告が表示されます。





Microsoftの広報担当者は海外メディアのThe Vergeに対して「Outlookの無料ユーザーの場合、受信箱に広告が表示されます」と述べ、広告表示が無料ユーザー向けの施策であることを認めています。また、MicrosoftはOutlookの広告表示無効化手段として、サブスクリプションサービス「Microsoft 365」の契約を推奨しています。