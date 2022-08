Netflixはどのようにして800Gb/sものデータ転送を実現しようとしているのか？

このスライドはソーシャルニュースサイトのHacker Newsでも話題になっており、「私はこのような技術的コンテンツが大好きです。信じられないほど面白くて有益なだけでなく、Hacker Newsなどのフォーラムで人気の『なぜNetflixには数千人ものエンジニアが必要なのか?あんなもの週末に構築できる』という主張への対比としても機能します。ソフトウェアの構築とスケーリングは2つのまったく異なる問題であり、後者の方がはるかに困難です」という コメント などが寄せられていました。 Serving Netflix Video Traffic at 800Gb/s and Beyond [pdf] | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=32519881

2022年08月22日 14時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, ハードウェア, Posted by log1h_ik

