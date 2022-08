累計販売本数1660万本突破で2022年圧倒的に売れている「エルデンリング」を2022年7月の売上で上回ったゲームとは？

・関連記事

ゲーム市場で10本中9本はダウンロード販売に、物理メディアは売上急減でニッチな存在へ - GIGAZINE



2022年2月に最も売れたタイトルはエルデンリング、最も売れたゲーム機はNintendo Switch - GIGAZINE



2022年第1四半期のモバイルゲーム売上ランキング上位は「王者栄耀」「PUBGモバイル」「原神」と中国企業が独占 - GIGAZINE



ゲーマーがテレビゲームにあまりお金を使わなくなってきていることが判明 - GIGAZINE



Activision BlizzardはモバイルゲームでPC&ゲーム機の合計よりも多くの売上をたたき出していることが明らかに - GIGAZINE



2022年08月22日 16時00分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.