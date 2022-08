ソニーのゲーミングヘッドセット「INZONE H9／H7／H3」は耳の形から立体音響の個人最適化が可能、設定方法はこんな感じ

PCで起動しているINZONE Hubに「設定が完了しています」と表示されていたら、最適化成功です。立体音響の最適化によって、ゲーム向けに最適化された立体音響バーチャライザーの「360 Spatial Sound for Gaming」を楽しめます。360 Spatial Sound for Gamingによって、通常2chに圧縮されるゲームの音声信号をゲーム本来の7.1chサウンドに再現されるとのこと。

2022年08月17日 08時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ハードウェア, ゲーム, Posted by log1i_yk

