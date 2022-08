2022年08月17日 10時40分 動画

AppleがTikTokに投稿した動画をめぐり従業員を解雇すると脅迫



AppleがiPhoneの基本的なセキュリティに関するヒントを含むTikTok動画を投稿した従業員に対して、「解雇する」と脅迫していると海外メディアのThe Vergeが報じています。



Apple is allegedly threatening to fire an employee over a viral TikTok video - The Verge

https://www.theverge.com/2022/8/15/23306722/apple-fire-employee-viral-tiktok-video



Appleから「解雇する」という脅しを受けているのはパリス・キャンベル氏。理由は、TikTokに「iPhoneの基本的なセキュリティに関するヒント」を含むような動画を投稿したことが「会社の方針に違反したから」だそうです。





Appleのソーシャルメディアポリシーは、顧客・同僚・機密情報に関する投稿を従業員に警告していますが、従業員にテクノロジーに関する投稿を完全に禁止しているというわけではありません。Appleの内部文書には、ソーシャルメディアポリシーに「我々はあなたがあなた自身であることを望んでいますが、投稿・ツイートおよびその他のオンラインコミュニケーションにおいて敬意を払う必要があります」と記されているそうです。



ニューヨークで暮らすシングルマザーのキャンベル氏は、これまで6年間にわたりAppleで働いてきたという人物で、記事作成時点ではApple認定の小売業者で修理エンジニアを務めているそうです。キャンベル氏は「iPhoneを紛失したところ、個人情報をブラックマーケットで販売するという脅迫文を受け取ることになった」という別のTikTokユーザーに対して、「iPhoneからApple IDを削除するように」とアドバイスを動画形式で送りました。



以下の動画がキャンベル氏が投稿したアドバイス動画





当該動画は口コミで広まり、1日に500万回再生されるようになりました。その後、キャンベル氏は会社のマネージャーから電話で、「動画の削除」か「解雇を含む懲戒処分の対象になる」かを選ぶよう伝えられました。動画をそのままにしておくとどうなるのかキャンベル氏が尋ねると、マネージャーは提案を取り下げて「あとで連絡する」とだけ答えて電話を切り、以後、連絡はないそうです。



キャンベル氏はマネージャーとのやりとりのあと、「Appleへ」という題名でTikTokに動画を投稿し、自身がAppleの従業員であることを明かし、解雇されるかどうかの連絡を待っていると語りました。さらに、「Appleのソーシャルメディアポリシーを確認したところ、Appleの従業員であることを公に認めてはならないといった類の記述はどこにもありませんでした。ただし、会社の印象を悪くするようなことはすべきではないというだけのようです」とも語っています。



Appleは機密情報を共有した疑いで2021年に2人の従業員を解雇していますが、キャンベル氏は、自身の動画には機密情報にあたるような未公開情報は一切含まれていないと説明。キャンベル氏はThe Vergeに対して、「Appleの対応は我々が会社として自分たちを表現する方法とは正反対であると思います。Appleは従業員に通常とは異なる考え方をし、革新し、創造的な解決策を考え出すことを推奨しています」「私はAppleで働いていますが、Appleに関するすべての知識を持っているというわけではありません。私が得た知識は、長い技術的学習とキャリアによるところです。そして、それこそがAppleが私を雇って理由でもあるはずです」と語りました。



なお、The VergeはAppleに一連の騒動に関するコメントを求めていますが、記事作成時点ではコメントは得られていません。