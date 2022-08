2022年08月16日 11時32分 ゲーム

ゲームエンジン大手「Unity」が2兆3700億円の買収提案を拒否



ゲームエンジン「Unity」で有名なUnity Softwareに対し、アメリカのモバイルテクノロジー企業・AppLovinが2022年8月9日に、175億4000万ドル(約2兆3700億円)での買収案を提示しました。新型コロナウイルスの規制緩和やインフレに伴ってゲーム業界が激動する中での成長を目指したこの買収提案は、Unity側が拒否する形で終了したことが8月15日に発表されています。



Unity Technologies - Unity Board of Directors Reaffirms Commitment to ironSource Transaction and Rejects Unsolicited Proposal from AppLovin

https://investors.unity.com/news/news-details/2022/Unity-Board-of-Directors-Reaffirms-Commitment-to-ironSource-Transaction-and-Rejects-Unsolicited-Proposal-from-AppLovin/default.aspx



Unity rejects AppLovin's takeover bid, to stick with ironSource buyout | Reuters

https://www.reuters.com/technology/unity-software-rejects-applovins-1754-bln-takeover-offer-2022-08-15/



Unity rejects $17B hostile takeover bid from AppLovin | VentureBeat

https://venturebeat.com/games/unity-rejects-17b-hostile-takeover-bid-from-applovin/



2022年8月9日の発表では、AppLovinが175億4000万ドル(約2兆3700億円)での買収案をUnityに提示したことや、AppLovinはUnityの発行済み株式の45%と議決権の51%をを保有する計画であることなどが明らかになりました。また、買収条件には「Unityがイスラエルのソフトウェア企業・ironSourceの買収計画を中止する」という項目も含まれていました。



ゲームエンジン大手「Unity」が2兆3700億円の買収提案を受ける、Unity側は提案を検討 - GIGAZINE





この買収提案に対して、Unityは「AppLovinの提案が、UnityとironSourceとの買収合意と比較して、優れた結果をもたらすことが合理的に期待できないと判断しました」として、AppLovinの買収提案を拒否する意向を発表しました。決定はUnityの取締役会の全会一致で「AppLovinによる買収は、Unityの株主の最善の利益にはならない」と判断されたとのこと。



UnityのCEOであるジョン・リッチティエッロ氏は声明の中で、 「UnityとIronSourceとの買収合意は、クリエイターの成功を後押しする業界初のプラットフォームを生み出します。ライブストリーミングでプレイするゲームやリアルタイム3Dコンテンツを、開発、公開、実行した上で、収益化、成長までシームレスにつなげることを可能にします。UnityとIronSourceが共同することで、Unityの株主とクリエイターにもたらす実質的な利益につながります」と、UnityとIronSourceの関係性の重要さについて述べています。





IronSourceは声明で、「UnityとIronSourceは、より強力で収益性が高く、コンテンツの作成とビジネスとしての運用の両方の側面を最適化して、クリエイターが成功するために必要なすべてのものを提供できるようになります。この合併は、株主、顧客、および従業員に優れた価値をもたらすと確信しています」とUnityの発表を歓迎しています。



Unityの発表によると、UnityとIronSourceの合併後は、2024年末までに10億ドル(約1300億円)の利益を生み出すと予想されています。また、合併による相乗効果として、毎年3億ドルが生み出される見込みです。UnityとIronSourceは、買収について株主の承認を得た後、2022年冬から2023年春ごろにかけて合併が完了すると予想しています。



AppLovinに対してロイターやIT系メディアのVentureBeatなど各メディアがコメントを求めていますが、記事作成時点ではAppLovinはUnityによる買収拒否について声明を発表していません。