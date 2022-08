6Gの候補であるテラヘルツ帯の電波を脳の神経細胞に照射すると細胞が異常な成長を遂げたことが明らかに

周波数1テラヘルツ近くの帯域幅は、次世代通信規格「6G」に割り当てられる候補として近年有力視されています。高速な通信を実現することが期待されているテラヘルツ帯の周波数ですが、このような周波数の電波をマウスの神経細胞(ニューロン)に照射した実験において、ニューロンが通常の約150%という異常な速度で成長したことが明らかになりました。 Eyes on 6G safety as Chinese scientists find terahertz radiation boosts brain cell growth in mice | South China Morning Post https://www.scmp.com/news/china/science/article/3188633/eyes-6g-safety-chinese-scientists-find-terahertz-radiation 北京師範大学のLi Xiaoli氏らが、ペトリ皿に置いたマウスのニューロンに0.3テラヘルツから3テラヘルツまでの広い周波数の電波を3分間照射したところ、ニューロンは通常よりも約150%速く成長しました。対照群と比べて超高速で成長したにもかかわらず、分子生物学の観点から、照射されたニューロンは健康なままであることが示唆されたとのことです。

2022年08月15日 21時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1p_kr

