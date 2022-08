匿名で人に「うんち」を送りつけられるサイトがハッキングされ利用客のデータが流出

・関連記事

Twitchが「配信者を襲うボットによる嫌がらせ攻撃」を解決すべく訴訟を提起 - GIGAZINE



「Wikipedia上での嫌がらせ」をアルゴリズムを使って調査、その結果わかったこととは? - GIGAZINE



ネットいじめの温床となった半径8kmに匿名メッセージを送信できるソーシャルメディアアプリ「Yik Yak」が4年ぶりに復活、報道機関からは「なぜ戻ってきた」との声も - GIGAZINE



ネット上の荒らしや誹謗中傷を防ぐベストなアイデアやテクノロジーとは - GIGAZINE



クリエイティブなのか嫌がらせなのかわからないぐらいぶっ飛んだデザインの音量調節バーまとめ - GIGAZINE

2022年08月15日 12時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.