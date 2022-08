2022年08月14日 18時00分 ネットサービス

Uberのポイントプログラム「Uber Rewards」が2022年10月末で終了



配車サービスのUberおよびフードデリバリーサービスのUber Eatsでは、1ドル(約130円)あたり1ポイントがもらえるポイントプログラムの「Uber Rewards」が、アメリカなどの一部地域で提供されています。このUber Rewardsを終了すると、Uberが発表しました。



Uber Rewards Update | 乗客 - Uber ヘルプ

https://help.uber.com/riders/article/uber-rewards-update?nodeId=0f8a4b77-6e68-4c7c-a6f5-62cf549fbad4



Uber Rewards is going away later this year - The Verge

https://www.theverge.com/2022/8/13/23304267/uber-shutting-down-rewards-loyalty-program-this-year-one-subscription



Uber RewardsはUberやUber Eatsといったサービスを利用した際に、1ドルあたり1ポイントを得られるというプログラム。貯まったポイントによりブルー・ゴールド・プラチナ・ダイヤモンドという4つのランクに分けられ、ランクに応じて「Uberで優先的に配車を受ける」や「Uber Eatsで配送手数料を無料にしてもらう」といった報酬を受けることが可能。貯めたポイントはUberやUber Eatsで利用できる5ドル(約670円)分の「Uber Cash」に引き換えることができます。



そんなUber Rewardsが2022年10月31日で終了します。Uber Rewardsユーザー宛てにUberが送信した「Uber Rewards終了アナウンスメール」の内容は以下の通り。「Uber Rewardsに参加いただきありがとうございます。素晴らしい乗り心地でしたが、我々は新しいUber Oneメンバーシッププログラムに焦点を移すために、Uber Rewardsを終了することに決定しました」と説明しています。





Uber Rewardsのポイント付与は2022年8月末まで行われ、ポイント引き換えはサービスが終了する2022年10月31日まで可能です。



Uberが「Uber Rewardsの代わりに注力する」と語ったUber Oneは、月額9.99ドル(約1300円)あるいは年額99.99ドル(約1万3000円)で「Uber Eatsでの無料配送」や「無料&ペナルティなしでの注文のキャンセル」などの特典を受けられるという有料サブスクリプションサービスで、日本で提供中の「Eatsパス」の代わりにアメリカなどの一部地域で提供開始されたサービスです。



なお、UberはUber RewardsユーザーにUber Oneの1カ月無料体験を提供していますが、その後もサービスを利用したい場合は追加で料金を支払う必要があります。