アプリのトラッキングを制限するAppleのプライバシー強化で中小企業が大打撃を受けている

ウェブブラウザやアプリ上の行動履歴データを収集・分析するトラッキングによって、ユーザーが興味を持つものを分析し、ユーザー個人に最適化した ターゲティング広告 を打つことが可能になります。しかし、Appleは2021年にプライバシー強化のための新しいポリシーおよびフレームワークである「 App Tracking Transparency(ATT) 」を 発表 し、パーソナライズされた広告を出すためのトラッキングの許可をユーザーに求めることをアプリに義務付けました。このATTによって中小企業の事業が大きな打撃を受けていると、イギリス経済紙のFinancial Timesが報じています。 Small businesses count cost of Apple’s privacy changes | Financial Times https://www.ft.com/content/1959b06d-0a6e-4c37-9528-476f83626a86 多くの中小企業にとってターゲティング広告は、新規顧客を獲得するための貴重な手段です。AppleがATTを導入したことで、ターゲティング広告が難しくなり、多くの中小企業はオンライン広告戦略を見直さざるを得なくなり、マーケティング費用を削減する必要に迫られているとのこと。Financial Timesは、物価上昇で世界の主要市場で消費者需要が圧迫される2022年前半まで、多くの中小企業はAppleのATTによる規制の影響を受けていることに気づいていなかったと報じています。 ハンドメイドの靴を扱う企業の創業者であるナディア・マルティネス氏は「2021年では、私はATTの影響をそこまで感じていませんでした。しかし、2022年はとにかく厳しい状況です」と語っています。Facebookにおけるターゲティング広告で大きな業績を上げ、ネットビジネスコンサルティング企業も立ち上げたというマルティネス氏は、広告費が高騰してアクセスできるデータも少なくなったことで、オンライン広告が以前ほど効果的ではなくなったと語っています。

2022年08月14日 20時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

