Amazonのサービスが「名前・生年月日・親の旧姓」などの個人情報をデフォルトで公開しており犯罪者が簡単に悪用可能との指摘

大手ハイテク企業はユーザーのさまざまな個人情報を入手しており、それらの情報が犯罪者の手に渡れば非常に危険であることは簡単に想像できます。ところが、「Amazonのサービスに登録された氏名・生年月日・親の旧姓などの個人情報が一般公開されており、犯罪者が簡単にこれらの情報を入手できる状態になっている」と、ニュースサイトのThe Interceptが報じています。 Amazon’s One-Stop Shop for Identity Thieves https://theintercept.com/2022/08/07/amazon-registry-identity-theft/ The Interceptが問題視しているのは、あらかじめさまざまな「お祝いの品」をリストに登録しておき、結婚・出産・誕生日などの節目に合わせて人々と共有できる「 Amazonレジストリ 」というサービスです。アメリカなどの国々では結婚や出産といったお祝い事において、「当事者がリストに登録しておいたギフトを購入して送る」という慣習があり、Amazonレジストリはこうした際に便利なサービスとなっています。 日本のAmazon.co.jpでも「 ベビーレジストリ(らくらくベビー) 」という形で導入されており、欲しいものリストを家族や友人と共有することで、相手の予算内に合わせた贈り物を受け取ることが可能です。

2022年08月10日 20時00分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.