総額200万円以上を情報商材につぎ込めばYouTubeで一獲千金を達成できるのか？

YouTubeは大量にアップロードされる動画の管理についてのほぼすべてを、アルゴリズムによって自動化しています。このアルゴリズムに最適化すれば、視聴者が求めるムービーを確実に視聴者の元へ届けることが可能になるということで、「YouTubeで確実にもうかる方法」を情報商材として有償で提供する者が多く登場しています。こうした情報商材に200万円以上を突っ込んだ人の体験談を、アメリカ日刊紙のニューヨーク・タイムズが紹介しています。 YouTube Automation Sprouts Cottage Industry That Promises Fast Money - The New York Times https://www.nytimes.com/2022/08/03/technology/youtube-automated-videos.html YouTubeで収益化が認められるのは「1000人以上のチャンネル登録者」と「合計4000時間以上の再生時間」を達成したチャンネルだけです。収益化したYouTubeチャンネルは、ムービー再生による広告収入のうち55%を得ることができます。多くの視聴者を持つチャンネルは、こうしたムービーを無数にアップすることで月に数百万円もの広告収入を得ることができますが、大半のチャンネルは登録者数がまったくおらず、何も得られません。

2022年08月08日 20時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.