ソーセージの断面写真を「ジェイムズ・ウェブ宇宙望遠鏡が撮影した写真」とするジョークを言った科学者が謝罪

フランスの代替エネルギー原子力委員会のディレクターで物理学者のエティエンヌ・クライン氏が、自身がTwitterで「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡で撮影された遠い星の姿」として共有した画像が、実はスペイン風ソーセージである チョリソー の断面だったというジョークを披露したところ、一部から批判の声があがったために謝罪するという事件が起こりました。 L’étoile Proxima était une tranche de chorizo : la blague d’un scientifique - Le Point https://www.lepoint.fr/astronomie/l-etoile-proxima-etait-une-tranche-de-chorizo-la-blague-d-un-scientifique-03-08-2022-2485344_1925.php Top scientist admits 'space telescope image' was actually a slice of chorizo | CTV News https://www.ctvnews.ca/sci-tech/top-scientist-admits-space-telescope-image-was-actually-a-slice-of-chorizo-1.6015956 クライン氏は2022年8月1日に、「私たちから4.2光年離れた場所にある、太陽に最も近い恒星であるプロシマ・ケンタウリの写真です。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡によって撮影されました。このレベルのディテール………新しい世界が毎日明らかになっています」とツイートし、以下の画像をアップロードしました。

